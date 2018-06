Stadio Roma, Fascina (Fi): emerso vero volto M5s

Roma, 16 giu. - "La vicenda inerente lo Stadio della Roma mette in luce il vero volto del Movimento Cinque Stelle. Hanno costruito il loro successo politico gridando "onesta`", "trasparenza", "cambiamento", "etica", mentre ciò che emerge dalle indagini svolte dalla Procura romana dimostra che i grillini, appena assaporato il gusto del potere e messo piede nelle stanze dei bottoni, non hanno saputo evitare pratiche opache, rapporti discussi, disinvolta gestione della cosa pubblica utilizzando metodi tipici di una malapolitica che loro stessi si erano solennemente impegnati a contrastare". Lo afferma, in una nota, Marta Fascina, deputata di Forza Italia.

"Doveva essere il governo del cambiamento consacrato dal voto popolare ed invece, oggi, scopriamo che è il governo nato in occasione di una cena organizzata da un palazzinaro romano - aggiunge Fascina -. Hanno agitato le manette ed usato parole d`ordine giustizialiste per anni, esibendo reiteratamente una pseudo purezza che ha incantato tanti italiani bisognosi di discontinuità. Tuttavia i grillini non hanno fatto i conti con il vecchio detto "c`è sempre qualcuno più puro di te che ti epura". E` esattamente ciò che sta avvenendo. Virginia Raggi, sindaco di Roma, ed i ministri Di Maio e Bonafede non potevano non sapere di quanto i consulenti da loro scelti e piazzati a dirigere aziende partecipate del Comune progettavano e decidevano alle spalle e ai danni dei romani". "Il loro silenzio e` assordante, insopportabile oltre che paradossale specie perché derivante da chi ha costruito sulla diversità "dall`altro" il mantra del proprio percorso politico. Fermo restando il garantismo che è nel Dna di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi, diventa necessario e improcrastinabile che arrivino i doverosi e legittimi chiarimenti da parte della sindaca Raggi e dei Ministri tirati in ballo in questa oscura vicenda - conclude -. Ne vale della credibilità delle Istituzioni e di ciò che le stesse rappresentano. Gli Italiani hanno il diritto di sapere se la trasparenza da loro voluta e votata sia stata tradita per un misero piatto di consulenze e partecipate".