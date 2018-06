Grimoldi(Lega): a Lodi islamici pregano in sede Pd? Pericoloso

Milano, 16 giu. - "Il defunto Pd, partito in totale caduta libera, che ormai gli italiani non votano più nemmeno sotto tortura, decide a Lodi di prestare una sua sede per la preghiera di fine Ramadan alla comunità islamica". Lo ha scritto in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda. "Per la serie mischiamo religione e politica, esattamente come avviene in Iran o in Pakistan. È questo il modello di Italia a cui guarda il Pd?" si è chiesto l'esponente del Carroccio.

"In diversi Stati islamici, penso all'Iran che si definisce Repubblica Islamica, ma anche al Pakistan, all'Arabia ecc, ma anche alla stessa Turchia del sultano Erdogan, la religione - ha osservato Grimoldi - coincide con la legge e ovviamente con la politica e infatti vediamo che le donne hanno zero diritti, che le minoranze religiose hanno zero diritti, che si rischia la lapidazione per reati che in Europa venivano puniti nel Medio Evo come la blasfemia e l'apostasia".