Roma, Meloni: M5s non capisce mozione su via, chissà il resto...

Roma, 16 giu. - "La figura indegna della Raggi e del M5S a Roma su via Giorgio Almirante è la sublimazione dell'inadeguatezza grillina. I consiglieri pentastellati dicono: "non sapevamo cosa stessimo votando". Mi chiedo: se non sono in grado di capire una mozione sull'intitolazione di una via, cosa dobbiamo aspettarci sulle delibere inerenti i lavori pubblici, i rifiuti, il piano regolatore? E neanche si può più dire che però voteranno con onestà...". È quanto scrive su facebook il Presidente di Fratelli d`Italia Giorgia Meloni.