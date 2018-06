Civati-Maestri: Zuccaro faccia pm, non opinionista

Roma, 16 giu. - "Il pm Zuccaro dovrebbe parlare con fatti concreti, non diventare un opinionista improvvisato. Per carità, potrebbe farlo. Ma solo dopo aver lasciato il ruolo che occupa attualmente. Per ora, invece, deve attenersi alle indagini, ai fascicoli, agli atti. Le sue tesi sulle Ong sono sorprendenti e gravi, oltre che obiettivamente infondate". Lo dichiarano Giuseppe Civati e Andrea Maestri di Possibile.

"Il sistema profondamente sbagliato - aggiungono Civati e Maestri - è quello ispirato al proibizionismo migratorio della Bossi-Fini che, come il giurista certamente sa, è il muro giuridico che per essere varcato dai disperati richiede l`intermediazione illecita dei trafficanti di esseri umani. La criminalizzazione delle Ong, che solo negli ultimi giorni hanno salvato oltre mille vite umane nel Mediterraneo, è un atto eticamente discutibile e tutto politico: posizione incompatibile con una figura deputata ad amministrare la giustizia".