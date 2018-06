Della Vedova: da Centinaio blocco Ceta frutto perversione ideologica

Roma, 16 giu. - "L'annuncio del Ministro Gian Marco Centinaio che l'Italia bloccherà il CETA è frutto di una perversione ideologica di chi ha maturato un'ossessione per la società aperta e per l'apertura dei mercati. L'atteggiamento di chiusura al commercio internazionale basato sulle regole è autolesionistico per un Paese che gode di un grande e crescente avanzo commerciale". Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino.

"Il CETA, il trattato commerciale tra UE e Canada, è il trattato più avanzato in termini di standard e garanzie e, per la prima volta, riconosce oltre 40 IGP italiane. Nella sua esecuzione provvisoria - sottolinea Della Vedova - sta dando alle nostre imprese, pensiamo solo al vino, aumenti di export e quindi di fatturato ed occupazione. Il niet di Centinaio e del governo gialloverde, sostenuto con tripudio dai parlamentari del M5S in Commissione Agricoltura - è contro il Made in Italy. È un no anti-italiano", conclude Della Vedova.