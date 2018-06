Stadio Roma, Carfagna: M5s moralisti con doppia morale

Roma, 16 giu. - "Anche i moralisti praticano la doppia morale. Fino al 2017 il regolamento del Movimento 5 stelle prevedeva che un avviso di garanzia dovesse comportare dimissioni. Noi inorridivamo, loro accarezzavano la rabbia degli italiani per raccattare voti. Si trovano ancora su Twitter le dichiarazioni di Luigi Di Maio, oggi capo politico del M5s e vicepremier: a febbraio 2016 chiedeva le dimissioni dell`allora ministro dell`Interno, Angelino Alfano, che aveva ricevuto un avviso di garanzia. Sempre lui, due mesi dopo, nell`aprile 2016, diceva che se un sindaco è indagato per abuso d`ufficio deve dimettersi e non ricandidarsi. Poi sono cominciati i guai di Virginia Raggi e degli altri sindaci pentastellati: non hanno cambiato le persone o i metodi di selezione, ma lo Statuto. Oggi è tutto permesso". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, su Facebook.

"La sindaca di Roma ebbe il coraggio di chiedere le dimissioni del suo predecessore perché aveva parcheggiato la Panda rossa in doppia fila, mentre oggi entra ed esce dalla Procura come se fosse la cosa più normale del mondo - osserva la Carfagna -. Il risultato è che a due anni dall`elezione la città di Roma è piegata da inefficienza e incapacità amministrativa e, dopo le Olimpiadi e decine di altre occasioni perse, anche lo Stadio rischia di non vedere mai la luce".