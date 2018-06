Roma, 16 giu. - #StadioRoma. Non sentiamo gridare `onestà` dal #M5S che per anni ha vissuto di inquisizione e gogna mediatica sulla pelle di avversari politici. Aspettiamo si esprima quel `Tribunale del Popolo` abituato al sospetto e al giustizialismo: in questo caso però, non c`è difesa che tenga". Così su twitter Matteo Perego, deputato di Forza Italia.