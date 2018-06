Migranti, Patriarca: ancora tiro a piccione contro Ong, ma prove?

Roma, 16 giu. - "Anche quest`anno torna il tiro al piccione contro le ong. Evidentemente il caldo fa brutti effetti. Chi ha delle prove le tiri fuori, altrimenti rischia di provocare solo inutili sospetti". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"In un anno non c`e stato un rinvio a giudizio, eppure ricordo che le prime accuse alle ong partirono proprio a giugno dello scorso anno. Per noi le ong, il mondo del volontariato sono una risorsa, che nella vicenda dell`immigrazione hanno salvato migliaia di vite umane - continua Patriarca - Ed è assurdo che ci sia chi parla di `pacchia`, chi lo dice non ha capito, o fa finta di non capire nulla".