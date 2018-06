Fratoianni (LeU): con lavoratori Mercatone Uno Colle Val d'Elsa (SI)

Roma, 16 giu. - "Ho incontrato a Colle Val d'Elsa (Siena) i lavoratori del punto vendita Mercatone Uno che potrebbe essere ceduto a Globo insieme ai negozi di Lucca e Altopascio, col rischio di 85 esuberi complessivi su 141 lavoratori. Lavoratori che stanno difendendo il proprio posto di lavoro con dignità e coraggio". Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Seguiremo la vicenda - prosegue il leader di SI - con tutti gli strumenti parlamentari a nostra disposizione, a partire dall'interrogazione che ho presentato in Parlamento per cercare di fare in modo che il governo non si sottragga al ruolo di chi deve accompagnare la vertenza".

"E' una vicenda come troppe altre purtroppo, ed è ancora più incredibile a Colle, dove c'è un punto vendita in attivo che rischia di essere venduto a un marchio che non venderà gli stessi prodotti, annuncia molti esuberi, e rischia di dequalificare il lavoro che resta. Nell'interrogazione al governo - conclude Fratoianni - ricostruiamo l'intera vicenda a partire dal 1998, l'amministrazione straordinaria del gruppo dal 2015 fino al trasferimento della proprietà ad altro gruppo. È incomprensibile che a pagare i costi del trasferimento alla fine siano i lavoratori che hanno contribuito al successo economico del sito di Colle. Il governo deve trovare una soluzione che garantisca il rispetto dei loro diritti e un piano industriale chiaro da parte della nuova proprietà".