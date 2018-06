Migranti, Orfini: se vere sconcertanti parole Zuccaro

Roma, 16 giu. - "Leggo le dichiarazioni del pm Carmelo Zuccaro secondo cui le ong 'sono parte di un sistema profondamente sbagliato'. Se sono state ben riportate, le trovo onestamente sconcertanti". A dichiararlo in una nota è Matteo Orfini, presidente del Pd, in merito alle parole del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, riportate a margine del convegno su "Le nuove frontiere dell'immigrazione" dell'associazione Area Democratica per la Giustizia.

"È profondamente sbagliato che ci siano trafficanti di esseri umani. È profondamente sbagliato che ci siano veri e propri lager in Libia. È profondamente sbagliato che molti, troppi, preferiscano chiudere gli occhi e fingere che questo non sia un problema. È profondamente sbagliato che uomini, donne e bambini muoiano ogni giorno in mare", aggiunge Orfini.

"Di fronte a tutto questo, si sceglie di criminalizzare chi ha la sola responsabilità di provare a salvare vite umane, sopperendo spesso all'assenza degli stati e delle istituzioni. C'è qualcosa di incredibile in questo atteggiamento - spiega - che ahimè non è solo di Zuccaro. Sembra quasi che la nostra unica preoccupazione sia che non arrivino in Italia. Tanto da festeggiare i dati sul calo degli sbarchi. Ma tutto questo si basa su una enorme e terribile ipocrisia: non chiedersi perché non arrivano più. Alle ong che anche in questo momento salvano vite umane io dico solo una cosa: grazie", conclude Orfini.