Ue, Coldiretti: insostenibili tagli da 2,7 mld agricoltura Italia

Roma, 16 giu. - "Le ipotesi di taglio alla Politica Agricola Comune (Pac) sono insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide che l`Unione Europea (Ue) deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all`immigrazione, alla sicurezza". E` quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in vista dell`inizio della discussione sulla nuova Politica Agricola Comune 2021-2027 che inizierà in Consiglio lunedì 18 giugno in Lussemburgo al quale parteciperà il Ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio.

"Occorre rafforzare il budget per una Pac che finanzi i beni pubblici europei di carattere territoriale e ambientale prodotti dall`agricoltura, recuperando con forza anche il suo antico ruolo di sostegno ai redditi e all`occupazione agricola - ha aggiunto -, si tratta di un`esigenza per salvaguardare un settore strategico per la sicurezza e la sovranità alimentare e per contribuire alla crescita dell`intera economia europea attraverso la filiera produttiva che esso alimenta. Serve - continua Moncalvo - una più equa distribuzione delle risorse superando gli squilibri che hanno caratterizzato il passato. Un obiettivo che - precisa Moncalvo - deve essere raggiunto con una convergenza esterna ed interna per rendere i pagamenti diretti coerenti con parametri come i costi di produzione, il lavoro ed il valore aggiunto. E` infatti necessario rappresentare meglio la diversità socio-economica delle diverse agricolture europee, senza applicare insopportabili tagli lineari. Solo così - conclude Moncalvo si potranno rafforzare gli elementi positivi in una proposta che presenta al proprio interno luci ed ombre".