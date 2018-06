Migranti, Salvini a Lifeline: in Italia la musica è cambiata

Roma, 16 giu. - "Dopo avermi dato del 'fascista' (cancellando subito dopo dopo il tweet), ora la pseudo associazione di volontariato tedesca, con nave battente bandiera olandese, batte cassa con un appello in italiano... Ci prendono per scemi, ma in Italia la musica è cambiata!". Continua lo scontro via twitter tra il ministro dell'Interno e la ong sulla vicenda migranti e stavolta Matteo Salvini attacca la richiesta di contributi pubblicata sul profilo twitter di Mission Lifeline: "Cari italiani! Apprezziamo l'attenzione e il supporto morale! Come ONG, dipendiamo dalle donazioni. Ecco la nostra connessione all'account: MISSION LIFELINE e.V.".

Lifeline non si da per vinta e scrive nuovamente: "Abbiamo cooperato con le autorità USA/Italia nel pieno rispetto del codice di condotta, aiutando 118 individui a bordo della nave Viking Amber (diretta in Libia). Ora chiediamo alle autorità italiane di chiarire dove saranno sbarcate le 118 persone".