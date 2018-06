Almirante, Delmastro (FdI): Raggi diventa la marchesa del grillo

Roma, 16 giu. - "Virginia Raggi abbandona gli abiti di Sindaco dei cittadini romani e conquista sul campo il titolo di "Marchesa di Grillo": passa dal "uno vale uno, l'aula è sovrana" al "io so io e voi non siete un...." e calpesta la volontà del consiglio comunale sulla decisione di intitolare una strada a Giorgio Almirante". È quanto dichiara il deputato di fratelli d'Italia, Andrea Delmastro.

"La vicenda di via Almirante impone una riflessione seria su cosa sia diventato oggi il movimento cinque stelle e quale siano le sue parole d'ordine: di certo tra queste non c'è certamente il termine "onestà" , persa alla prima prova di governo come dimostra il caso dello Stadio della Roma; non c'è il termine "competenza" visto che non sanno neanche capire cosa ci sia scritto su una mozione che stanno votando sul nome di una via e soprattutto non c'è il termine "democrazia" poiché in beffa a tutte le regole di rappresentanza la Raggi silenzia un'aula sovrana e legittimamente eletta per imporre i suoi veti e quelli di Fico. Fratelli d'Italia chiede ufficialmente a Casaleggio cosa sia diventato oggi il movimento cinque stelle. Per ricevere risposta non abbiamo fretta: può rispondere dopo aver visto i sondaggi e i big data".