Migranti, Arci e Asgi presentano ricorso a Cedu contro espulsioni

Roma, 16 giu. - Si svolgerà martedì 19 giugno, alle 11.30, presso la Sala stampa di Montecitorio, la conferenza stampa di Arci e Asgi per illustrare i ricorsi presentati da avvocati Asgi alla CEDU per le violazioni dei diritti umani da parte del precedente governo italiano nelle procedure di respingimento di migranti tunisini verso il loro Paese. Nel corso della conferenza stampa verranno inoltre fornite informazioni sul contenuto degli accordi siglati dall'Italia con la Tunisia, che concernono tra l'altro l'attuazione delle politiche di espulsione e respingimento verso quel Paese e verranno proiettate testimonianze video, raccolte in Tunisia da Angela Nittoli, di persone espulse dall'Italia.

Dopo la vicenda Aquarius la conferenza stampa sarà anche l'occasione per valutare, alla luce delle Convenzioni e del diritto internazionale, i primi atti in materia di immigrazione e accoglienza assunti dal nuovo governo.

Alla conferenza stampa partecipano Loredana Leo e Lucia Gennari, avvocatesse Asgi che hanno curato i ricorsi, Filippo Miraglia dell'Arci e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di SI e deputato di Liberi e Uguali.