Fratoianni: su caso Regeni Salvini come Alfano

Roma, 16 giu. - "Lo dico: Per una volta sono d'accordo con Salvini! In questo video del 13 aprile 2016 Salvini diceva sull'assassinio di Giulio Regeni "l'Egitto sta facendo una farsa e prende in giro l'Italia. Spero che ci sia un Ministro con gli attributi". Lo scrive su facebook Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, diffondendo il video.

"Dopo due anni - prosegue il leader di SI - al governo c'è lui e dice che il problema Regeni riguarda la famiglia e che non si possono incrinare i rapporti con l'Egitto. Tipo Alfano. Già - conclude Fratoianni - un Ministro con gli attributi..."