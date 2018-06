Di Pietro: Idv precursore M5s, ora rifondare c.sinistra

Roma, 16 giu. - "In un momento così delicato in cui il sistema dei partiti, soprattutto il centrosinistra, deve essere rivisto completamente e anche rifondato nel suo insieme, io sono pronto a dare gli auguri a un partito che mi è stato molto a cuore. Qui sono tutti figli miei e noi siamo stati anche i precursori di quella realtà che poi si è sviluppata nel M5S". Lo ha detto Antonio Di Pietro, fondatore dell`Idv, intervenendo all`assemblea del partito che si è tenuta all`hotel Palatino.

"Dobbiamo riproporre un'alternativa di governo e io credo sia mio dovere, onore e piacere venire a salutare gli amici che ancora, all'insegna di questa bandiera, vogliono portare avanti un impegno politico. Ovviamente io sono una persona che ha già fatto politica, continuerà a farla come cittadino, certamente non assumerò alcun incarico all'interno di un partito che io ho fondato perché tutti devono diventare maggiorenni - ha concluso -. Questo partito oggi ha la possibilità di un movimento di rifondazione complessiva del centrosinistra e può far sentire la propria voce. Non mi resta che fare loro i migliori auguri".