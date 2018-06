Rossi: Salvini e Orban usano immigrazione per agitare le paure

Roma, 16 giu. - "Sono sempre più convinto che non si vuole regolarizzare l'immigrazione perché i migranti clandestini sono una riserva di manodopera a basso prezzo, pronta per essere usata e sfruttata contro i diritti dei lavoratori italiani e europei. Sono sempre più convinto che la destra estrema populista di Salvini e di Orban vuole che l'immigrazione sia irregolare per agitare la paura del diverso e gridare all'invasione strumentalizzando il problema a fini elettorali". Lo scrive su Facebook Enrico Rossi.

"L'Europa non dimentichi che i diritti umani sono la sua forza. E la sinistra faccia dei diritti umani un suo ideale fondativo. Macron ha fatto la lezioncina a Conte dicendogli che deve fare il presidente e tenere a bada Salvini che esagera. Poi ha promesso di voler rivedere gli accordi di Dublino per l'accoglienza dei profughi e di chiudere le frontiere del Mediterraneo realizzando hotspot in Africa. Si è tralasciato di dire che in Libia questi centri, con la complicità e il sostegno dell'Italia, già esistono e che sono lager dove i migranti vengono sottoposti a violenze e sevizie e persino ridotti in schiavitù", puntualizza l'esponente del Pd.

"La sinistra deve elaborare una proposta alternativa che smonti la falsa idea che si è di fronte ad un'invasione e consenta, eliminando così i trafficanti di carne umana, regolari ingressi dai paesi d'origine nei paesi europei, dove c'è bisogno di contrastare il calo demografico e dove i migranti possono dare un contributo a produrre ricchezza e aiutare con le rimesse le loro famiglie a vivere e i paesi d'origine verso la via dello sviluppo", conclude Rossi.