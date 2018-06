Meloni a Salvini: Conte chieda blocco navale al consiglio Ue

Roma, 16 giu. - "Il 28 e 29 giugno in consiglio Ue, il premier Conte chieda il blocco navale subito a largo delle coste della Libia. La chiusura dei porti è un segnale ma per sconfiggere l'immigrazione clandestina bisogna fermare la partenza dei barconi". È quanto risponde il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su Twitter al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che sul suo profilo aveva scritto: "Mentre Aquarius naviga verso la Spagna, altre 2 navi di Ong con bandiera dell'Olanda sono arrivate al largo delle coste della Libia. Sappiano che l'Italia non vuole più essere complice del business dell'immigrazione clandestina, e dovranno cercarsi altri porti dove dirigersi".