Roma, 16 giu. - "Lanzalone è un cittadino non eletto ritrovatosi depositario di un grande potere, in primis grazie al ministro Bonafede, suo padrino politico e gran designatore. Perciò Bonafede ha il dovere politico di spiegare in Parlamento natura e effetti di questo inquietante legame". Lo scrive su twitter il senatore Pd Dario Parrini.