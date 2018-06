Rampi (Pd): Bonisoli vuol far crescere cultura con tagli?

Roma, 16 giu. - "Oggi sul Corriere il Ministro della Cultura torna sul tema si 18App. Il mio appello sincero è che voglia approfondire pubblicamente in commissione i dati di quel provvedimento e non parlarne per sentito dire o con affermazioni generiche e moralistiche come quella sul paio di scarpe cui i ragazzi dovrebbero rinunciare per la cultura! La domanda è la fame di cultura, che io preferisco chiamare desiderio, come la facciamo crescere nei ragazzi, con risorse concrete come abbiamo fatto noi o con dichiarazioni di intenti? E se dobbiamo far crescere le risorse perché iniziare con un taglio? Al Ministro chiediamo un incontro pubblico con noi e con gli operatori del settore, dati alla mano." Lo dichiara il senatore dem Roberto Rampi.