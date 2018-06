Bonisoli: direttori musei stranieri? io li voglio bravi

Roma, 16 giu. - "A me piace pensare che un direttore debba essere bravo. Per struttura mentale, vorrei attenzione per gli italiani. Ma ragionare in base al passaporto mi sembra desueto, così come trovo provinciale che la scelta di uno straniero, solo perché straniero, sia segnale certo di modernità. Se un direttore bravo non è italiano, perché no? Ma no alla nomina `solo` perché straniero". Lo doce il ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli in un'intervista al Corriere della sera a proposito dei direttori stranieri dei musei voluti dal suo predecessore Dario Franceschini.

Quanto alla linea politica del M5S, al quale il ministro appartiene, sul rafforzamento della tutela e del potere delle Soprintendenze, Bonisoli risponde: "Abbiamo la fortuna di basare l`attività di governo su un contratto, metodo rivoluzionario e rispettoso dell`elettorato. Nel contratto non c`è l`abolizione delle Soprintendenze, c`è il rafforzamento della tutela e della valorizzazione. Ma penso che occorrerà analizzare bene quale sia oggi il lavoro delle Soprintendenze...".

"Le meganavi non mi piacciono: rispetto le competenze locali ma ricordo che il bene culturale non è replicabile, di piazza San Marco ce n`è una sola - puntualizza Bonisoli -. Siamo il Paese dei mille campanili: senza soluzioni dirigiste centralistiche, con un`armonizzazione sovraregionale si possono distribuire meglio i flussi turistici e culturali su tutto il territorio".

"Stupirò qualcuno, ma io sono per l`orgoglio del pubblico. Perché la pubblica amministrazione non può gestire bene una caffetteria, una libreria - dice il ministro a proposito della gestione -? In alcuni settori, il pubblico italiano va meglio del privato. In quanto all`Art Bonus e al mecenatismo, ben vengano: mi piacerebbe incentivare anche i contributi piccolissimi dei singoli cittadini".

E sul cinema Bonisoli conclude: "Franceschini ha ottenuto risorse, ma vorrei riflettere su due aspetti. Primo: perché solo in Italia la stagione cinematograficaècosì corta e per quattro mesi non escono film? Secondo: l`Italia è ben strutturata per reggere alla concorrenza delle serie tv internazionali, sempre più seguite dal pubblico? Anche qui: occorrerà ascoltare per capire ".