Grasso: sinistra quasi sparita, ora LeU diventi un partito

Roma, 16 giu. - "La sinistra è quasi sparita dai media. La sconfitta è stata dura per tutti, ma ora bisogna cambiare passo". Lo dice il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso in un'intervista al Corriere della sera.

Quanto al futuro della formazione creata alla vigilia delle elezioni l'ex presidente del Senato dice: "Abbiamo deciso di rilanciare. Dai territori, dai militanti e dal milione di elettori c`è stata una spinta forte ad andare avanti, aprirci e trasformare la lista in partito. Dal 1° luglio sarà possibile aderire a Liberi e uguali. La prima fase sarà la definizione del profilo politico, la discussione del manifesto dei valori. Parleremo di idee e di futuro, non di tattica o di persone. Sarà una fase aperta a nuove adesioni e a nuovi mondi. Da ottobre a dicembre ci saranno le votazioni per la nuova classe dirigente".

"Accompagnerò questo percorso, ne sarò garante. Con che ruolo si vedrà", risponde a proposito della sua leadership e sui rapporti con il Pd Grasso prosegue: "costruiremo Leu come una forza autonoma che parlerà con il Pd e le altre forze di sinistra. I risultati del confronto dipenderanno da programmi e persone".

Lei risulta in debito con il Pd per 83 mila euro. Restituirà la 'tassa' che le era richiesta come senatore dem? "A me non è arrivato alcun decreto ingiuntivo, ma ho comunque invitato nei giorni scorsi il tesoriere a incontrarci per discuterne e chiarire definitivamente".