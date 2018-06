Stadio Roma, Giorgetti: cena con Parnasi? no due fette di salame

Roma, 16 giu. - "Parnasi lo conosco da 15 anni, a Roma eravamo vicini di casa. L`ultima volta l`ho sentito una settimana fa: la madre aveva un`operazione delicata, mi ha chiesto di pregare per lei". Giancarlo Giorgetti è il numero 2 della Lega, sottosegretario a Palazzo Chigi con pesantissima delega al Cipe e in un'intervista a Il Fatto Quotidiano parla dei suoi rapporti con l'imprenditore Luca Parnasi indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul nuovo stadio della Roma.

I giornali hanno raccontato la sua cena del 12 marzo con Luca Parnasi e il consulente di Virginia Raggi Luca Lanzalone (il primo arrestato, il secondo ai domiciliari). Quella per cui il costruttore si vanta: "Questo governo lo sto a fa` io". Oggi Giorgetti ironizza: "La cosiddetta cena segreta era un aperitivo... un bicchiere di vino e qualche fetta di salame". E lì avete fatto il governo? Giorgetti ride e dice: "Eeeeh, certo. Via, con tutto il rispetto... Parnasi disse che mi doveva presentare una persona, un contatto che mi poteva tornare utile".

Lanzalone, prosegue il numero due della Lega "Si è presentato come presidente di Acea, ha lasciato intendere che fosse stato l`avvocato di Grillo. In quei giorni vedevo probabile un accordo tra Pd e 5Stelle, lui teorizzava invece che si potesse fare un governo Lega-M5S. Io ritenevo che al massimo potesse stare in piedi un piccolo governo che cambiasse la legge elettorale e poi si tornasse a votare. Comunque Parnasi e Lanzalone non sono mai entrati nel confronto tra noi e i 5stelle, nè direttamente nè indirettamente. I contatti sono sempre stati diretti tra Salvini e Di Maio".

Quanto a Lanzalone Giorgetti insiste: "L`ho classificato come un tentativo dei 5Stelle di avere un contatto laterale o supplementare rispetto a quello che avevo con Di Maio. Ci chiedevamo se fosse un segnale che arrivava da Grillo diverso rispetto a quello pubblico dei 5stelle".

In un`altra intercettazione Parnasi sostiene di aver contribuito a scrivere il contratto di governo. Dice anche che lei spingeva perché fosse firmato subito. "Questa è millanteria. Escludo categoricamente di aver detto una cosa del genere - chiarisce il sottosegretario alla presidenza - Parnasi diceva: 'Voi mi piacete, vorrei aiutarvi per qualche iniziativa'. Gli ho detto che ne doveva parlare con l`amministratore del partito, Giulio Centemero. Ho scoperto adesso di questa associazione (la onlus Più Voci, ndr) di cui non faccio parte. Centemero mi ha detto che è stato fatto tutto in modo regolare".

Parnasi ha versato alla onlus 250mila euro? "Ne sapete più voi di me". Si impegna a rendere pubblici tutti i versamenti di Parnasi alla Lega? "Penso che arrivati a questo punto siano già abbastanza pubblici. Non ho motivo di ritenere che ci sia dell`altro". La legge sulla privacy permette di omettere i nomi dei finanziatori. Cambierete questa norma? "Credo di sì. Tutto quello che è riconducibile ai partiti dovrebbe essere messo in evidenza. Ma se un`associazione ha una personalità giuridica diversa e non appartiene al partito, non può essere tout court ricondotta al partito stesso".

Giorgetti esclude però che la Lega restituirà i soldi versati da Parnasi: "Non abbiamo fatto niente di male, non vedo perché dovremmo. Non arrivano da attività illecita. E noi con lo stadio della Roma non c`entriamo proprio niente".

Poi ci sono quei 3 milioni segnalati da un`in formativa del Lussemburgo, rientrati in Italia alla Sparkasse. "Ci fate troppo intelligenti. Non siamo così sofisticati da fare queste operazioni sull`estero - assicura l'esponente del Carroccio -. Dopo Belsito, con Maroni ci siamo affidati a una società esterna: tutte le nostre operazioni sono certificate".