Migranti, Carelli (M5s): con il premier Conte stop business

Roma, 15 giu. - "Il vertice tra Conte e Macron segna l'inizio del cambiamento per una nuova Europa, coordinata sui problemi dell'immigrazione. Da anni proponiamo la prevenzione dei viaggi della morte e del business della corruzione attraverso la creazione di centri di identificazione dei migranti nei Paesi di origine e transito. Per troppo tempo politiche sbagliate e mancata collaborazione tra i Paesi europei hanno condannato l'Italia a attese, disagi e sprechi, e messo allo stesso tempo in pericolo la vita di chi fugge dal proprio Paese d'origine per giungere sulle nostre coste". Lo dichiara in una nota l'on. Emilio Carelli - M5S.

"Oggi finalmente il Premier Conte ha affrontato con il Presidente Macron la proposta di creare questi centri, cosiddetti hotspot, proprio come abbiamo sempre chiesto. Prevenire i flussi migratori, gestirli chiudendo la rotta verso il Mediterraneo è da sempre nel nostro programma. Solo così si potrà fare ordine e al tempo stesso tutelare le vite dei migranti. Scriviamo oggi una pagina importante e storica per il futuro", conclude Carelli.