M5S, Vitali (Fi): Di Battista, il falso e patetico moralista

Roma, 15 giu. - "Ha scelto di non candidarsi alle ultime politiche, per dar spazio alla famiglia e alla sua passione per i libri da scrivere. Questo è quello che ha dichiarato tempo fa, il numero tre dei 5stelle. Ma sappiamo benissimo che non è così. La sua non candidatura alle ultime politiche,era il risultato di un calcolo cinico. Il suo obiettivo? Sperava nel fallimento di Di Maio per entrare nuovamente in campo per salvare l'Italia. Pensavo che Di Battista, almeno temporaneamente, si fosse messo in modalita' of line dalla politica. Se ne faccia una ragione, per ora si dedichi a un proficuo lavoro, visto che è pagato per questo e soprattutto smetta di essere patetico". Lo afferma il Senatore Vitali-componemte del direttivo di Forza Italia.