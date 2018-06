Governo, Boccia: il cambiamento è costruire, non distruggere

Venezia, 15 giu. - "Il cambiamento e' costruire e non distruggere, questo e' il cambiamento che ci aspettiamo dal Governo nato". Lo ha detto in videoconferenza con gli industriali di Padova e Treviso il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

"Non bisogna usare l'Europa come alibi per non parlare dei veri temi del Paese come il debito pubblico e la dotazione infrastrutturale - ha continuato le infrastrutture del Veneto sono una questione nazionale come tutte le infrastrutture del Paese. Sono la precondizione per una societa' inclusiva e chi e' contro alle infrastrutture e' contro a una societa' inclusiva".