Migranti, Fiano (Pd): figli? Salvini vuole coprire guai governo

Roma, 15 giu. - "La nuova idea folle che propaganda oggi Salvini, per cui qualcuno vorrebbe impedire agli italiani di fare figli, non è una trovata casuale: serve a sollevare clamore per coprire le magagne che il governo sta incontrando sulle vicende dell'inchiesta sullo stadio di Roma e di quella della Procura di Genova sui conti della Lega". Lo sostiene Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico.

"Invece di cercare di ipnotizzare gli italiani con falsi complotti, i ministri del governo vengano in Parlamento a rispondere alle nostre interpellanze sui vari casi che li vedono coinvolti", conclude Fiano.