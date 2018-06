Migranti, Gasparri: stop ai "taxi" pubblici e privati

Roma, 15 giu. - "Benissimo, come ha sempre auspicato Forza Italia, il freno alle Ong ma bisogna evitare che Guardia Costiera e Marina Militare vaghino in zone non di nostra competenza e imbarchino clandestini. Ora anche gli americani portano persone in Italia mentre Malta, Tunisia, Libia sono ottimi approdi. Noi vorremmo che lo stop agli sbarchi fosse rigoroso e contro tutti i 'taxi', pubblici e privati. Basta che l'Italia tenga le navi nelle acque di nostra competenza". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).