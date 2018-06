Migranti, Magi:hotspot dove si violano diritti umani? Conte spieghi

Roma, 15 giu. - "Il presidente del Consiglio Conte dovrebbe spiegare in che modo si concilia l'ipotesi di istituire hotspot nei paesi di origine con il rispetto dei diritti umani, visto che a violare sistematicamente i diritti umani sono gli stessi governi di quei paesi. A chi dovrebbero rivolgersi le persone per fare domanda di asilo?". Lo dichiara in una nota Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali Italiani.

"Invece di avanzare proposte fumose e difficilmente realizzabili - prosegue - il governo italiano dica se al Consiglio europeo di fine mese farà propria e sosterrà la proposta di revisione del regolamento di Dublino approvata dal Parlamento Europeo nel novembre 2017, che assicurerebbe un'equa ripartizione delle responsabilità relative all'accoglienza dei richiedenti asilo in Europa".