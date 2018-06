Anzaldi a Fico: nomine cda Rai regolate per legge, non si preoccupi

Roma, 15 giu. - "Per le nomine del Cda Rai Fico non si preoccupi: sono regolate dalla legge. Si impegni piuttosto affinché in Commissione Vigilanza il ruolo dell'opposizione non venga cancellato come è già avvenuto per l'elezione dei questori della Camera". Lo scrive su Twitter Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, in risposta alle parole del presidente della Camera Roberto Fico sulle nomine del cda Rai.

"Sarà interessante vedere se l'ex presidente della Vigilanza Fico e il suo partito si opporranno o invece avalleranno la nomina di un presidente addirittura vicino a Mediaset", conclude.