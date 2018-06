Fornaro (Leu): è governo Salvini, Di Maio gregario

Roma, 15 giu. - Il governo Lega-M5s è di fatto guidato da Matteo Salvini, mentre Luigi Di Maio è solo un "gregario" e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è "non pervenuto". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Ogni giorno che passa - spiega - non fa che confermare la sensazione che il nuovo governo abbia come premier Salvini e non il professor Conte. Non c'è materia in cui il leader della Lega non dia la linea: oggi è toccato alle politiche agricole, ieri all'abolizione del tetto sui contanti e ai rapporti con la Francia".

Conclude Fornaro: "Ma il partito di maggioranza relativa, il M5S, che ha ottenuto quasi il doppio dei voti della Lega, quando ha deciso di dare la delega in bianco a Salvini con buona pace del contratto-programma? Altro che governo del cambiamento: questo è il governo Salvini con Di Maio gregario. Conte non pervenuto".