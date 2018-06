Salvini: orgoglioso di governo, non è vero che decido tutto io

Roma, 15 giu. - "Sono orgoglioso dei segnali che in soli 14 giorni abbiamo dato al mondo... Ci riprendiamo dignità, confini, non possiamo essere il centro profughi di mezza Europa. Io sono orgoglioso di come è partito questo governo Lega e Cinque Stelle e spero che anche qui a Orbassano si veda il cambiamento con l'aiuto degli amici dei Cinque Stelle". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante un comizio ad Orbassano (Torino) in cui è tornato a negare un ruolo di preminenza della Lega nell'alleanza: "Mi accusano di essere un governo in cui decide solo la Lega, ma non è così. C'è una squadra".

Ea chi gli chiede della abolizione della Fornero dice: "C'è un vice premier molto bravo, chiedete a lui. Chiederò a Di Maio di venire anche lui ad Orbassano a darvi la sua parola che interverremo sulla Fornero".