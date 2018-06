Salvini: lezioni dal governo francese non ne prendo

Roma, 15 giu. - "Sono contento dei segnali che abbiamo mandato, il no allo sbarco dell'ennesimo barcone ha svegliato finalmente un'Europa che dormiva. E finalmente domenica mattina ci sarà un barcone che non sbarca in Italia ma in Spagna. Perchè non è possibile che abbiamo tutti i costi e i problemi di una cosa che riguarda tutti. Poi ci fanno le lezioni i francesi, che da anni respingono tutti a Ventimiglia: io lezioni dal governo francese proprio non prendo perchè in quanto a volontariato gli italiani non sono secondi a nessuno". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un comizio ad Orbassano.