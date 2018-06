Salvini: c'è progetto per non far fare figli a italiani

Roma, 15 giu. - "Nessuno mi toglie dalla testa che c'è un chiaro progetto per togliere lavoro, certezze, dignità e voglia di far figli ai ragazzi italiani. Perchè qua vogliono schiavi consumatori, abituati a ubbidire. Ci dicono 'Ma non li fate ad Orbassano i figli, tanto i figli ve li mandiamo già di 20 anni sui barconi così non dovete manco far la fatica di cambiare i pannolini e mandarli a scuola'". Lo ha sostenuto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante un comizio a Orbassano, in provincia di Torino.