Ue, Messina: Italia deve mettere persone nei posti chiave

Venezia, 15 giu. - "Sul fronte dell'immigrazione e della sicurezza è vero che l'Europa ha lasciato da sola l'Italia, ma se in Europa non mettiamo persone nei posti chiave non potremo mai cambiare questo tipo di approccio". Lo ha detto l'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a margine dell'assemblea di Assindustria VenetoCentro a Marghera. "Dobbiamo aprirci al mondo - ha concluso - e dobbiamo sempre essere più aperti e non avere dimensioni di chiusura che non possono essere una modello strategico di visione del paese".