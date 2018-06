Bernini: da vertice Parigi annunci vuoti sui migranti

Roma, 15 giu. - "Verificheremo, a cominciare dal Consiglio Europeo di fine giugno, se quello scoppiato improvvisamente oggi a Parigi tra Macron e Conte sia amore vero. Dopo gli insulti ricevuti da Parigi sulla vicenda Aquarius e mai ritirati, abbiamo qualche dubbio che le intenzioni dichiarate dai due presidenti in conferenza stampa siano sincere". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, che osserva: "Macron e Conte sembravano d'accordo su tutto ma non hanno specificato il come, il quando e chi mette le risorse per una diversa gestione della migrazione. Non sappiamo come sarà modificato il regolamento di Dublino, quando saranno aperti gli hotspot in Libia e nei paesi di origine dei migranti. Non sappiamo come si concretizzerà la gestione europea dei potenti fenomeni migratori in atto che incombono soprattutto sulle spalle dell'Italia. Una cosa è certa, gli annunci vuoti e i titoli senza contenuti non saranno un approdo felice per il governo Conte. È ora che il governo del cambiamento cominci a mantenere le promesse fatte agli italiani".