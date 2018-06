Roma, 15 giu. - "In questo momento a Parigi c'è un premier senza cappello in mano ma a rappresentare il Paese con orgoglio e dignità. Perchè noi non caleremo più le braghe in Europa: andremo da protagonisti". Lo ha affermato il vice premier Matteo Salvini, durante un comizio ad Orbassano, in provincia di Torino.