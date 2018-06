Toninelli: Guardia Costiera sta recuperando 500 naufraghi

Roma, 15 giu. - "La nostra Guardia Costiera ha risposto alle chiamate provenienti da quattro imbarcazioni e sta andando a recuperare circa 500 naufraghi nel mare libico. Nessuno può dire che ci sottraiamo alle nostre responsabilità. Men che meno che siamo razzisti o xenofobi. L`Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma". Lo dice in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

"Non è accettabile che, su 23 Paesi che affacciano nel Mediterraneo, l`Italia sia l`unica a farsi carico di questa emergenza. Proprio mentre il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, discutono di politiche migratorie e si avverte già il segno di innovazione apportato dal nostro governo, le nostre grandi professionalità del mare vengono messe ancora una volta a dura prova e sottoposte a condizioni di stress per altissime ragioni umanitarie. Ora, dopo l`intervento della Spagna, aspettiamo un segnale forte dalla Ue", conclude Toninelli.