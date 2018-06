Migranti, De Carlo (M5s): con Conte l'Italia non sarà più colabrodo

Roma, 15 giu. - "Negli ultimi 15 anni più di 30mila persone sono morte mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo. Con Conte l'Italia non sarà più un colabrodo. E' ora di fermare questa carneficina, alimentata da mafie e scafisti e da chi vuole manodopera a basso costo e di riconoscere il diritto d'asilo a chi ne ha diritto, nei Paesi di partenza e di transito. Questa proposta è nel programma del Movimento 5 Stelle e nel contratto del governo del Cambiamento. Oggi siamo particolarmente soddisfatti che grazie al presidente Conte abbia trovato consenso in Francia e in Europa. È ora di mettere la parola fine al cimitero del Mediterraneo e al business di chi lucra sulla disperazione". Lo dice Sabrina De Carlo, parlamentare del Movimento 5 Stelle.