Migranti, Bonafè: Conte e Salvini stanno con Macron o Le Pen?

Roma, 15 giu. - "L'idea degli hotspot nei Paesi d'origine non è un'idea certamente nuova e già nel 2017 ne parlò Gentiloni con Macron. Detto questo, una volta che saranno divisi i rifugiati politici dai migranti economici quale Paese si accollerà i rifugiati? Quindi mi chiedo se ha senso, come sta facendo Salvini, aprire la guerra con tutti, a partire dalla Tunisia, o se invece non sia necessario mettersi a discutere a un tavolo". Lo ha detto l'eurodeputata del Pd, Simona Bonafè, ospite di Sky Tg24.

"E' chiaro che il meccanismo delle quote - ha spiegato Bonafè - non ha funzionato, soprattutto perché non sono previsti meccanismi sanzionatori per quei Paesi che non le rispettano, come ad esempio i Paesi di Visegrad e l'Ungheria, a cui il nuovo governo sta lasciando il pelo. Il 28 e 29 giugno al Consiglio europeo vedremo quali sono le reali intenzioni del nostro governo sulle modifiche del Trattato di Dublino".

"Ci possono essere tutti i Salvini del mondo - ha concluso Bonafè - ma il fenomeno migratorio non si risolve con le prove di forza, tant'è che continuano a esserci sbarchi sulle nostre coste. Aspettiamo Salvini e Conte al prossimo passaggio in Europa per capire se il governo italiano sta con Macron o con la Le Pen" .