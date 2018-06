Damiano: governo indichi come superare legge Fornero

Roma, 15 giu. - "Ci auguriamo che il Governo giallo-verde, dopo le promesse, indichi nella prossima legge di Bilancio le misure che intende adottare per 'superare' la legge Fornero. Nella passata legislatura abbiamo già messo le basi per questo 'superamento' e su questa strada vogliamo proseguire, senza fare però passi indietro: ad esempio, Quota 100 che parte da un minimo di 64 anni di età, come proposto dal Governo, sarebbe penalizzante rispetto alle attuali normative". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, a proposito del messaggio n.2389 dell'Inps.

Che ricorda anche come "dal 2008 a oggi, anche quest'anno, arriverà la quattordicesima ai pensionati con un reddito personale annuo fino a 13.193 euro: per la precisione, la somma verrà erogata il 2 luglio. In 11 anni questa legge - continua - voluta dal governo Prodi a favore dei pensionati più poveri, ha distribuito circa 13 miliardi di euro. Quest'anno, i pensionati coinvolti saranno circa 3,5 milioni. Le cifre, suddivise in 3 fasce a seconda dei contributi versati, oscillano da 336 a 655 euro una tantum. Con la legge di Bilancio del governo Renzi, a seguito dell'accordo con il sindacato, le cifre erogate sono state rivalutate del 30% e il tetto, entro il quale si ha il diritto, è stato portato da 750 a 1000 euro mensili. Si è trattato di un miglioramento concreto che consolida una buona legge".