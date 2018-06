Torino, 15 giu. - "Mi metto nei panni di quella mamma e di quel papà che hanno totale diritto ad avere giustizia. Spero di andare il prima possibile in Egitto, perché non possiamo non avere rapporti con quel paese. Le buone relazioni portano risultati, le sanzioni no". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Regeni, a Torino, a margine della sua visita al Villaggio Coldiretti.