Governo, Messina (Intesa): ora interventi per accelerare crescita

Venezia, 15 giu. - "Credo che sia molto importante che adesso vengano fatti dei passaggi operativi per poter accelerare la crescita del Paese, anche da parte del Governo, senza però toccare il debito pubblico e senza accrescerlo, e possibilmente riducendolo, perché quello diventa un fattore di stabilità del nostro Paese". Lo ha dichiarato Carlo Messina, ad di Intesa SanPaolo, oggi a Marghera per l'assemblea di Confindustria Treviso e Padova.

"Credo che questo Governo sia nato con una volontà di affrontare due temi che sono stati percepiti come molto importanti dall'elettorato: uno e' il tema della sicurezza e' l'altro il tema di lavorare sulle disuguaglianze, sulla disoccupazione giovanile, sul Mezzogiorno" ha proseguito Messina. "Ritengo che questo tipo di iniziative - ha specificato Messina facendo riferimento alla fusione tra le due territoriali venete di Confindustria - che portano a creare motori di crescita per il Paese, sia assolutamente in linea con quelle che sono anche le aspettative del nuovo Governo. La tutela del risparmio è una delle condizioni anche per consentire alle nostre aziende di lavorare serenamente nel contesto dell'Europa".