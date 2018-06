Marcucci: Bonafede in aula su stadio, troppi dubbi lo riguardano

Roma, 15 giu. - "Bonafede deve venire in Aula al Senato quanto prima a spiegare la sua posizione, le sue relazioni. È un'opportunità per lui perchè ormai sono troppi i dubbi e lo domande che lo riguardano direttamente". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

"Come ha ricordato Matteo Renzi nella sua diretta Facebook -sottolinea il presidente del gruppo dem - il Pd è fieramente garantista, dell'inchiesta se ne occupino solo i giudici. È il ministro della Giustizia che deve sentire l'esigenza di spiegare all'Aula la natura della sua relazione con Lanzalone, i motivi per cui il manager è stato 'premiato' a tutti i livelli nel mondo 5 stelle. Nelle ultime ore, il quadro è persino peggiorato: per Alfonso Bonafede informare il Senato può essere davvero una delle ultime possibilità per chiarire una vicenda torbida, che rischia di ledere l'immagine e l'onorabilità del ministro della Giustizia", conclude Marcucci.