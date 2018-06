Conte: per gestire flussi migranti problema non sono le risorse

Parigi, 15 giu. - Il progetto italiano di fermare con la collaborazione dell'Europa i flussi migratori nei paesi di origine e di transito non può essere frenato da un problema di risorse economiche. Lo ha sostenuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta all'Eliseo con il presidente francese, Emmanuel Macron.

"Il problema delle risorse esiste - ha affermato - ma l'Italia non ne ha mai fatto un problema economico. Guardiamo al problema della solidarietà europea e alla tutela della dignità delle persone".

Il progetto italiano, a giudizio di Conte, richiede "un cambio di paradigma, un sistema integrato per rafforzare il rapporto con i paesi di origine e del quale tutta l'Europa deve portare la responsabilità".

L'obiettivo illustrato da Conte è che "va ripensato il sistema fondato sullo stato di primo ingresso: chi entra in Italia, entra in Europa, e nessuno in Europa può rimanere estraneo". Solo in questo modo, ha spiegato, "si potrà incrementare anche la lotta contro gli speculatori e la tratta disumana delle persone".