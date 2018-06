Migranti, Macron: "missioni" per asilo su sponda Sud Mediterraneo -2

Roma, 15 giu. - "Il primo pilastro dell'azione che vogliamo condurre" è rivolto ai paesi di transito "per meglio proteggere le persone", ha detto Macron, sottolineando che "ci sono persone che non hanno alcuna possibilità di ottenere asilo e che corrono il rischio di morire" durante il viaggio. "Sono favorevole a rafforzare le azioni per proteggere le coste del Mediterraneo, rafforzando la cooperazione già avviata con i paesi della sponda Sud", in modo da avere "missioni delle nostre agenzie per l'asilo per dare risposte dall'altra parte della riva".

"Il secondo pilastro è rafforzare Frontex, la nostra sicurezza comune", ha proseguito Macron. Quindi, "il terzo elemento è riallineare le regole di asilo nello spazio Schengen", perchè "le persone che arrivano non possono essere di competenza dei paesi di primo approdo". "L'attuale funzionamento del regolamento di Dublino non è efficace ... servono regole più forti di solidarietà e di responsabilità e bisogna convincere alcuni Stati membri che hanno bloccato da mesi queste regole", ha sottolineato, citando quindi l'Ungheria.

Macron ha infine rimarcato la volontà di Parigi e Roma di "collaborare a delle soluzioni concrete che consentano sia di dare una risposta umanitaria sia di proteggere i nostri popoli e su questo andiamo avanti insieme, per una soluzione europea"