Spadoni (M5s): con Conte svolta su immigrazione, cambiare Dublino

Roma, 15 giu. - "Con Conte l'Italia torna a far sentire la sua voce in Europa. È un importante passo avanti quello fatto oggi nell`incontro con il presidente francese Macron". A dichiararlo è Maria Edera Spadoni, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vice presidente della Camera dei Deputati.

"Cambiare il Regolamento di Dublino è il primo passo per risolvere il dramma dell`immigrazione, e avere avviato un dialogo con la Francia è essenziale. È positiva la proposta di identificazione dei migranti nei Paesi di origine, sempre nel rispetto dei diritti umani e attraverso controlli che impediscano la situazione tragica che si è creata nei centri libici. È una nostra proposta contenuta nei 20 punti per la Qualità della vita degli Italiani che viene accolta. L'Italia non può più essere lasciata sola nel farsi carico di questa emergenza internazionale che va affrontata anche con gli altri Paesi", conclude la vice presidente della Camera.