Conte: con Macron ci siamo chiariti dopo le tensioni

Parigi, 15 giu. - Quella tra Italia e Francia, dopo le tensioni dei giorni scorsi, è una amicizia ritrovata. Lo ha sostenuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, all'Eliseo. "Ci sono stati giorni un po' turbolenti - ha spiegato - giorni di tensione per l'Italia". Quanto alle polemiche che hanno messo a rischio il vertice bilaterale, "io - ha aggiunto il capo del governo - mi riferivo ad alcune dichiarazioni che sono uscite ma con il presidente Macron ci siamo chiariti. La mia presenza qui è la risposta a questa domanda".

Conte ha ringraziato Macron e si è detto "lieto" per l'intensa collaborazione di questi giorni. "Collaborazione - ha aggiunto - che avrà una prima occasione per svilupparsi ulteriormente in occasione del bilaterale che avremo in autunno a Roma: sarà quella la sede per intensificare questo scambio e questa cooperazione".