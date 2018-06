Roma, 15 giu. - "Italia maglia nera tra i Paesi dell'Unione europea per i Neet: 1 giovane su 4 non studia né lavora. Per di più il nostro debito pubblico sale e gli ordinativi dell'industria calano. Eredità sinistra pesante, ma il governo Conte ha altre priorità. Quando inizia il cambiamento?". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.