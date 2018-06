Migranti, Macron: sistema quote Ue non ha dato risultati

Parigi, 15 giu. - "E' neccessario progredire con i nostri partner verso una riforma profonda del regolamento di Dublino per poter meglio articolare le regole di responsabilità e di solidarietà. Il sistema attuale di solidarietà delle quote non dà risultati sodddisfacenti": lo ha detto il presidente Emmanuel Macron in una conferenza congiunta con Giuseppe Conte, sottolineando la convergenza sul tema con l'omologo italiano.

"Bisogna trovare meccanismi che consentano la responsabilità di ciascuno Stato, ma anche la solidarietà, perché la nostra situazione geografica non ci ponga in situazioni politiche insostenibili. Su questo tema penso che abbiamo la stessa volontà di portare avanti delle iniziative profonde in cooperazione europea", ha aggiunto il presidente francese.